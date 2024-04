Buchanan, da Inter Torino inizia un nuovo periodo: occhi al 2024/25

Arrivato nel mercato invernale per rinforzare la batteria degli esterni, Tajon Buchanan non ha avuto molto spazio in questa stagione. Merito anche delle prestazioni di Denzel Dumfries e Matteo Darmian a destra, così come quelle di Federico Dimarco e Carlos Augusto a sinistra. Ma da Inter-Torino inizia per lui un nuovo periodo, con sguardo al prossimo anno.

PERIODO PROPEDEUTICO – Le vie del mercato, si sa, sono infinite. Ed è difficile pensare ora, 27 aprile 2024, cosa potrà succedere in estate. Le strade in uscita, però, sembrano suggerire un addio di Denzel Dumfries, considerando anche la sua situazione contrattuale che vedrà la scadenza proprio nel 2025. E qui entra in gioco Tajon Buchanan. Arrivato nel mercato invernale, era implicito come il suo ruolo – oltre a ricambio di emergenza – fosse quello di nuova alternativa per la fascia in vista non tanto di questa, ma più che altro della prossima stagione. Con un periodo di ambientamento e di lavoro che Simone Inzaghi può e potrà fare su di lui. Ecco perché, quindi, da Inter-Torino inizia un periodo “propedeutico” per il canadese.

Buchanan tra le scelte per Inter-Torino? Corsa a due

BALLOTTAGGIO – Nonostante lo scudetto sia già vinto, Inter-Torino resta comunque una partita molto importante per i nerazzurri. Il motivo principale è il fatto che si tratti della prima partita da campioni d’Italia (per la ventesima volta). Oltre al fatto di giocare di fronte a una bolgia di tifosi nerazzurri in festa, prima della parata che interesserà gran parte della città. Ecco perché bisogna capire se per Tajon Buchanan ci sia spazio dal primo minuto o meno. Il ballottaggio è chiaramente con Matteo Darmian, dal momento che Denzel Dumfries non sarà a disposizione a causa del cartellino rosso rimediato nel derby scudetto contro il Milan.

MINUTAGGIO – Quel che invece è certo, però, è che per Buchanan ci sarà spazio in campo. Se non dal primo minuto, sicuramente a gara in corso. Simone Inzaghi vuole infatti iniziare a valutare punti di forza e punti deboli del canadese, anche in vista dell’estate, dove avrà tempo di lavorare su di lui e di plasmare un’altra delle sue creature in vista della prossima stagione. Nella quale l’Inter non soltanto dovrà riconfermarsi sul campo – andando a caccia dello scudetto numero ventuno – ma anche puntare a grandi obiettivi come la nuova UEFA Champions League e il Mondiale per Club.