Cecchi: «Sassuolo-Inter? Nessun complotto, solo motivazioni»

La vittoria del Sassuolo sull’Inter ha creato qualche polemica di troppo. Stefano Cecchi ne fa una questione molto semplice su Radio Sportiva.

DUBBI – Stefano Cecchi non ha dubbi su quello che è successo al Mapei Stadium: «Il Sassuolo fa 9 punti con Juventus e Inter. Avevo visto i neroverdi ed erano stati inguardabili a Firenze. Poi l’Inter non fa nemmeno un tiro. Ogni fine campionato succedono queste cose, mancano motivazioni a volte. L’Inter ha avuto le sue occasioni, ma era demotivata. Non ha segnato dopo 42 partite consecutive. Questo è un fatto di fortuna e sfortuna, ora è più difficile giocare con il Verona piuttosto che con l’Inter. Hanno un fuoco dentro diverso. Non ci puoi fare niente, neanche il calendario asimmetrico può prevedere questa situazione. Siamo in un mondo in cui il complottismo è dietro l’angolo, però si vada oltre. Ti capita la partita in cui non c’è il fuoco dentro. Questa è stata Sassuolo-Inter»