Biasin: «Inter passata dall’anonimato ai successi. Un miracolo!»

Fabrizio Biasin ci ha tenuto a dire la sua sulla situazione di Steven Zhang ed Oaktree intorno all’Inter. Il giornalista su X non dimentica il miglioramento.

MIGLIORIE – Il club nerazzurro oggi è tra i più prestigiosi al mondo. Il punto di partenza nel 2018 non era dei migliori. L’Inter non si qualificava in Champions League dal 2012, mancava nell’Europa che conta da sei anni e non vinceva un trofeo dal 2011. Con Steven Zhang i trionfi sono arrivati, anche le migliorie. Il presidente sta per lasciare probabilmente, Fabrizio Biasin ci tiene a ribadire un concetto: «Ci sono le cose normali e i miracoli. Che un creditore pretenda il suo grano è la cosa più normale del mondo. Che in questi anni l’Inter sia passata dall’anonimato ai successi è un miracolo di gestione»