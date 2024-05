Inter, da Frosinone Di Francesco ‘non commenta‘. Serve un altro volto!

Venerdì sera per l’anticipo di Serie A ci sarà Frosinone-Inter al Benito Stirpe. A Eusebio Di Francesco non è andato giù l’atteggiamento dei nerazzurri con il Sassuolo, per questo serve una dimostrazione. Un nuovo volto.

NUOVI – La sconfitta dell’Inter con il Sassuolo non ha fatto piacere a tanti, soprattutto a Eusebio Di Francesco. Aver perso due punti nella lotta salvezza gli ha creato diversi problemi, le sue allusioni sono state chiare nel post-gara di Empoli–Frosinone. La squadra di Simone Inzaghi andrà proprio a Frosinone questo venerdì per tornare alla vittoria. Sì, per tornare assolutamente alla vittoria per spegnere polemiche e andare oltre le poche motivazioni rimaste. Nessuno prende in considerazione il fatto che l’Inter venisse da una settimana di festa, pochi allenamenti e scarsa attenzione all’impegno di campo. Chi cerca complotti, chi cerca dietrologie, chi si sofferma sulle operazioni Davide Frattesi o Samuele Mulattieri, nessuno che guarda al contesto, nemmeno Di Francesco. Il suo breve intervento dev’essere una miccia per accendere nei prossimi 90 minuti la fiamma dei campioni d’Italia. Mancano 270 minuti alla fine del campionato e chiudere in bellezza sarebbe l’ideale per iniziare le vacanze. Si parte da Frosinone, si parte da chi ha chiacchierato e richiede ora un altro volto alla nostra Inter.