Capuano: «7 titolari via in 3 anni? Che lavoro Marotta e Ausilio!»

Questa mattina il Corriere dello Sport ha pubblicato un pezzo sul saldo positivo tra acquisti e cessioni dell’Inter con Simone Inzaghi. Giovanni Capuano ci tiene a far notare una cosa su X, in particolare su Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

CESSIONI – Negli ultimi tre anni la squadra nerazzurra ha visto andare via diversi elementi, alcuni fondamentale e super titolari. Da Edin Dzeko, André Onana, Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic dell’anno scorso fino a Ivan Perisic della stagione precedente e a Achraf Hakimi. Un susseguirsi di cessioni pesanti, che ovviamente avrebbe dovuto rendere più debole la rosa. Invece la storia ha avuto un esito diverso, perché proprio in quest’annata è arrivata la seconda stella dell’Inter. Giovanni Capuano per questo motivo ci tiene a far vedere una cosa: «Il Corriere dello Sport fa i conti del mercato, riferito ai big, delle tre stagioni di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Ha perso via via 7 titolari (più uno) con un saldo positivo di quasi 200 milioni di euro. Fotografia che valorizza ulteriormente il lavoro suo e di Marotta/Ausilio».