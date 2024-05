Di Francesco: «Salvezza? Risultati da aspettare. Prima l’Inter»

Con lo 0-0 sul campo dell’Empoli, il Frosinone sale a 32 punti in classifica e resta fuori dalla zona retrocessione in attesa della partita che l’Udinese dovrà affrontare contro il Napoli nela giornata di domani. A DAZN il tecnico dei ciociari, Eusebio Di Francesco, guarda già all’Inter.

SALVEZZA – Il Frosinone sale a 32 punti insieme all’Empoli dopo il pareggio per 0-0 tra le due, in una lotta salvezza che si accende sempre di più in vista delle tre ultime gare di campionato. La cui prossima vedrà la squadra di Eusebio Di Francesco nel difficile impegno contro l’Inter in casa. Nerazzurri che, peraltro, cercheranno subito di rifarsi dopo la sconfitta per 1-0 contro il Sassuolo. E proprio di questo ha voluto parlare il tecnico del club ciociaro, consapevole di avere un grosso ostacolo da superare.

Di Francesco e la salvezza: prima necessario pensare all’Inter

RISULTATI DA ATTENDERE – Intervistato nel postpartita di Empoli-Frosinone, Eusebio Di Francesco ha rispostpo in questo modo sul tema salvezza: «Non so quanto manca, dobbiamo aspettare i risultati degli altri. Ora però pensiamo prima ad affrontare l’Inter, poi ne parleremo». Insomma, ben chiaro qual è il focus del Frosinone, con la voglia di guardare partita per partita. Con un’ulteriore difficoltà contro i nerazzurri: l’assenza del centrocampista Enzo Barrenechea, uno degli uomini principali della squadra.