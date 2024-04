ESCLUSIVA IN − Mancini: «Inter imbattibile per anni! Decisivi quattro giocatori»

Amantino Mancini, ex giocatore di Inter, Milan e Roma in Serie A e oggi dirigente sportivo dello Sport Club Aymorés in Brasile, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Lo scudetto dell’Inter al derby tra i temi principali, così come Inzaghi e la Roma. Poi una breve chiosa sul suo interessante progetto in Brasile.

Inter campione d’Italia nel derby contro il Milan. Lei, Mancini, ha giocato entrambi i derby di Milano e Roma. Quanto vale vincere così lo scudetto?

Vincere lo scudetto nel derby di Milano è eccezionale perché vinci una partita del genere è conseguentemente vinci pure lo scudetto. È una doppia soddisfazione, una doppia allegria. Eccezionale diventare campioni d’Italia in questo modo.

Mancini, oggi Simone Inzaghi è uno degli allenatori più bravi d’Europa?

Simone Inzaghi ha dimostrato e sta dimostrando di essere un grande allenatore e un grande gestore. Dà una sua idea di gioco alla squadra, anche se lui rimane fissato con un solo sistema, il 3-5-2, però ha ottenuto dei grandi risultati allenando prima la Lazio e ora l’Inter.

L’Inter può aprire un ciclo di vittorie per anni?

Penso che per rosa e qualità tecnica c’è la possibilità che l’Inter possa diventare una squadra imbattibile in Italia nei prossimi anni. Quest’anno ha dimostrato di essere una squadra molto superiore alle altre. Può aprire ovviamente un ciclo vittorioso, perché ha tanti giocatori con qualità e di livello tecnico sopra la media.

Chi sono stati, secondo Mancini, i giocatori più importanti dell’Inter in questa stagione?

Tanti giocatori, ma penso che Marcus Thuram, Lautaro Martinez ovviamente che ha sempre mantenuto una certa regolarità, ma anche Nicolò Barella e il turco, Hakan Calhanoglu, sono stati i più decisivi.

Che ne pensa del suo connazionale Carlos Augusto?

È un giocatore che ha del potenziale e che ha fatto bene in questa stagione. Più passerà il tempo e più lui migliorerà e crescerà. Conoscerà meglio il calcio italiano, conoscerà meglio le metodologie, conoscerà anche meglio i compagni. Ha ancora margini di crescita.

Oltre l’Inter: Roma e Brasile

Mancini, questa Roma può vincere l’Europa League?

Può vincerla, mister De Rossi sta facendo bene. Stagione bellissima. Lui ha preso una Roma distrutta e ha fatto crescere anche individualmente certi giocatori come Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e lo stesso Romelu Lukaku, che non stava facendo benissimo. Ha la possibilità, se passa col Bayer Leverkusen vincerà la coppa.

Sorpreso dal suo ex compagno Daniele De Rossi e del suo straordinario lavoro?

Un po’ sorpreso, ma sono contento per lui perché è un ragazzo che lo merita, un ragazzo che conosce bene la Roma. Sono molto felice e contento, spero possa essere il futuro della Roma come allenatore perché nelle prossime stagioni potrà essere sicuramente più maturo e più esperto in tutti i sensi.

Che ci può dire, invece, di lei. Mancini, come va la sua esperienza in Brasile?

In Brasile vivo a Belo Horizonte. Ho fatto tutto il corso di allenatore Uefa A, Uefa B e Uefa Pro e adesso ho un progetto con una squadra che ho acquistato. Faccio il direttore sportivo, il gestore e quindi il mio obiettivo è lavorare sul settore giovanile. È ormai da un anno che lavoro in questo campo.

Un giorno le piacerebbe allenare in Italia?

Magari un giorno, nella vita non si sa mai. Per quanto riguarda la mia possibile carriera da allenatore, la lascio in stand-by e adesso punto su questo mio progetto da DS. Penso solo al mio progetto.

Si ringrazia Amantino Mancini per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Sandro Caramazza) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.