Milan-Inter 0-1 al 45′: Acerbi guida il vantaggio nerazzurro!

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Milan-Inter sfida valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

VANTAGGIO – Grande tensione in questo inizio di derby Milan-Inter, che si apre con qualche screzio specialmente fra Mkhitaryan e Adli dopo un intervento di Theo Hernandez su Nicolò Barella. I nerazzurri cercano di trovare il varco giusto, presentandosi davanti alla porta di Maignan in un paio di occasioni. E proprio da una di queste nasce il corner che, al 18′, Calhanoglu pennella in mezzo, Pavard prolunga di testa e Acerbi tutto solo deve solo spingere in rete di testa il pallone che vale lo 0-1. L’Inter sembra essere più in palla e al 25′ Thuram e Dimarco disegnano calcio sulla sinistra, palla in mezzo per Lautaro Martinez che però a due passi dalla porta si divora incredibilmente il possibile 0-2.

REAZIONE – Il Milan non vuole però restare a guardare e al 29′ prova a rispondere: palla persa dall’Inter, ripartenza dei rossoneri orchestrata da Musah che serve Rafael Leao: il portoghese si presenta davanti a Yann Sommer, ma la sua conclusione viene magistralmente fermata dal portiere svizzero che salva così il risultato. Nonostante ciò i nerazzurri fanno vedere la loro superiorità e al 38′ vanno vicini ancora una volta al raddoppio: ripartenza letale, palla dentro per Thuram che appoggia con il piatto da posizione totalmente favorevole, aprendo però troppo e colpendo il palo. Al 40′ succede di tutto: azione pericolosissima del Milan con Sommer che salva tutto, ripartenza e questa volta è Maignan al termine a salvare su una conclusione di Mkhitaryan. Termina così 0-1 il primo tempo di Milan-Inter.

MILAN-INTER 0-1

Acerbi al 18′