Zhang e l’Inter, -23 all’ora X! Intanto c’è la svolta Moratti-Saras − TS

Zhang e l’Inter contano i giorni in vista del fatidico 20 maggio, data cruciale per il futuro dell’Inter. Quanto a Massimo Moratti e alla sua famiglia, arriva un segnale storico in merito alla Saras.

DOPPIA SITUAZIONE − Il futuro societario dell’Inter si deciderà tra 23 giorni ed esattamente il 20 maggio. Quella sarebbe la data ultima entro il quale Steven Zhang, presidente fresco campione d’Italia, dovrà consegnare al fondo Oaktree il prestito da 275 milioni di euro, che con gli interessi si è alzato a 375-385 milioni. Intanto, lo stesso Zhang è al lavoro per mantenere l’Inter e non perderne il controllo. Nelle ultime settimane si è fatto avanti il fondo californiano Pimco, per un nuovo finanziamento da 400 milioni che permetterà a Zhang di rimborsare Oaktree e proseguire la gestione societaria fino al 2027. Tutto ciò in attesa di un acquirente, a cui consegnare il club per 1.2 miliardi. Restando in orbita Inter, l’ex storico presidente Massimo Moratti, ha realizzato una svolta storica decidendo di cedere la Saras, la storica società operativa nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, fondata negli anni sessanta in Sardegna da Angelo Moratti, agli olandesi di Vitol. Ieri è arrivato anche il via libera del Governo.

Fonte: Tuttosport – MASINI-TOGNA