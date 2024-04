Darmian più di Dumfries? Una scelta anomala per Milan-Inter

Matteo Darmian è favorito su Denzel Dumfries per partire dal primo minuto in Milan-Inter. Simone Inzaghi in rifinitura ha reso chiare le sue scelte, una è anomala.

DIFFERENZE – Nel 5-1 del girone d’andata tra Milan e Inter Matteo Darmian giocò da terzo di difesa, con Denzel Dumfries esterno. Questo è accaduto anche nei due derby della passata stagione in Champions League, dove c’è stato un netto dominio nerazzurro. In questi ultimi tre match l’olandese ha vinto lo scontro sulla fascia con Theo Hernandez e Rafael Leao, alzando il proprio raggio d’azione e costringendo gli avversari a rimanere dietro. Simone Inzaghi sembra non voler fare la stessa mossa stasera.

ANOMALIA – All’apparenza è strano non vedere Dumfries titolare, ma una spiegazione c’è. Il giocatore fisicamente non è al meglio, nonostante non abbia problemi di alcun tipo. Le sue ultime prestazioni non sono state rassicuranti e per questo Darmian ha guadagnato il posto da titolare con Benjamin Pavard come terzo di difesa a destra. L’italiano è stato la causa del gol subito nel derby del 5-1, si è perso Leao alle spalle lasciandogli lo spazio del momentaneo 2-1. Ciò però non influenza Inzaghi, che è sicuro dell’esterno. Darmian viene dal suo momento migliore in stagione, ha trovato anche due gol con Atalanta e Napoli. Chissà che non colpisca anche oggi, risultando decisivo come nell’anno di Antonio Conte con i gol contro Verona e Cagliari.