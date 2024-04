Buongiorno accende Milan-Inter. Ma il Torino detta le regole del derby di mercato– TS

Milan-Inter non solo domani in campo. Il derby milanese si svolge anche sul mercato con Buongiorno come obiettivo comune. C’è anche il Torino, però, da calcolare. Ecco il gioco delle parti spiegato da TuttoSport.

SFIDA MERCATO – Derby in campo – domani alle ore 20.45 a San Siro -, ma anche fuori, precisamente sui tavoli da mercato che iniziano a crearsi in vista della prossima sessione estiva di trattative. A un tavolo specifico – che porta dritti verso la strada di Alessandro Buongiorno – vorrebbero sedersi sia Inter che Milan. Mentre i due rispettivi allenatori sono pronti a battersi in un match dal valore inesorabile, le dirigenze corteggiano il difensore del Torino, desiderato da tempo da entrambi. Nel derby di mercato Milan-Inter, a questo punto, si intromette proprio il club granata e le idee del suo presidente.

Il Torino si impone su Inter e Milan per Buongiorno IL TERZO – Nelle intenzioni di Urbano Cairo la vendita di Buongiorno assume una posizione marginale, visto l’importante ruolo del giovane calciatore nella squadra torinese. Proprio per questo motivo la cifra per la quale Cairo sarebbe disposto a iniziare a dialogare per l’eventuale cessione del difensore ruota intorno ai 40 milioni di euro. Cifra che per le due milanesi risulta davvero impegnativa, quasi irraggiungibile. Inter e Milan, comunque, faranno certamente un tentativo, magari provando a impostare la trattativa con formule complesse, come un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto, o inserendo dei giovani come contropartite.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini