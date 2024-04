Zhang si aggrappa a Pimco ma l’Inter rischia ancora: due scenari – CdS

A circa un mese dalla scadenza del prestito di Oaktree, Steven Zhang sembra aver trovato una soluzione che porta il nome di Pimco. Ma cosa comporta tutto ciò per l’Inter? Lo spiega Corriere dello Sport.

PRIMO SCENARIO – Il prossimo venti maggio scadrà il prestito concesso da Oaktree al Presidente dell’Inter Steven Zhang. Con evidenti problematiche economico-finanziare da parte di quest’ultimo, la nuova pista Pimco sembra essere la soluzione migliore per riuscire a continuare il futuro in nerazzurro. Il creditore Oaktree, però, non è ancora sicuro che Zhang riesca effettivamente a restituire tutto il denaro ricevuto (275 milioni di euro + 100 di interessi). Tanto che a Londra viene preso sempre più in considerazione lo scenario che comprende l’escussione della maggioranza del club Inter, lasciata in pegno da Suning.

Zhang, cosa bolle in pentola? I timori per le sorti dell’Inter

POSSIBILITÀ – Zhang ha individuato un nuovo creditore – Pimco, appunto – che potrebbe risollevare le sue sorti e permettergli di proseguire a capo della società Inter. Il tutto grazie a un presunto finanziamento concesso di circa 400 milioni di euro, che permetterebbe all’imprenditore cinese di restituire il prestito a Oaktree. Nelle prossime settimane sarà più chiaro se il colosso mondiale nella gestione globale degli investimenti sarà in grado di salvare davvero il presidente nerazzurro.

SECONDO SCENARIO – Grazie al rifinanziamento di Pimco Steven Zhang avrebbe altri tre anni di tempo a disposizione. Ma avrebbe, anche, un tasso di interesse molto più alto rispetto al 12% dovuto a Oaktree, addirittura si parla di un tasso fino al 20%. A ciò si aggiungerebbe una complicazione ancora più rischiosa: Pimco avrebbe la possibilità di acquistare la maggioranza dell’Inter, sulla base dell’Enterprise Value – un valore che andrebbe concordato adesso e messo per iscritto, al quale Suning non potrebbe opporsi. Sia chiaro, questa opzione potrebbe essere esercitata solo entro determinati limiti: di tempo (visto che prima della scadenza Zhang potrebbe cedere il club ad un altro fondo) e di target economico- finanziari (come il raggiungimento di un certo fatturato).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno