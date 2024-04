Pavard alla scoperta del derby. Milan-Inter: emozioni da prima volta! – CdS

Il derby suscita tante emozioni, soprattutto quando è il primo. Domani Milan-Inter per Benjamin Pavard sarà magico, ne spiega i motivi Corriere dello Sport.

ESORDIO DA DERBY – Benjamin Pavard indossa la maglia nerazzurra ormai da quasi un’intera stagione, eppure domani vivrà una sua prima volta. Milan-Inter, l’attesa sfida in programma lunedì a San Siro, sarà per il difensore il primo derby disputato da protagonista. All’andata, il sedici settembre scorso, il calciatore francese rimase in panchina per tutti i 90′. Simone Inzaghi, infatti, non se la sentì di buttare nella mischia il giovane, arrivato a Milano solo poche settimane prima. Il debutto di Pavard con la maglia nerazzurra arrivò poi solo quattro giorni dopo il grande successo, per 5-1, nel derby. Milan-Inter di domani, dunque, per il difensore francese, perfettamente integratosi da tempo nei meccanismi di Inzaghi, sarà uno dei momenti più magici del suo percorso in nerazzurro, potendo vivere da protagonista anche la Stracittadina. Pavard sbloccherà, così, la sua prima volta in campo in un derby ma anche la sua prima volta in assoluto contro il Milan. Il francese, infatti, non hai mai sfidato i rossoneri neanche prima di approdare all’Inter. La certezza in campo dell’ex Bayern, infatti, è certa, come anche quella di quasi tutto il resto della squadra di Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia