Albertosi: «Milan-Inter rischio batosta». Poi spera: «Pronostico? X!»

Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, rilascia le proprie sensazione sul derby Milan-Inter, compreso un pronostico, sulle le pagine di TuttoSport.

BATOSTA – Enrico Albertosi, alla vigilia di Milan-Inter, dichiara: «Nonostante non ci siano mai stati dubbi su chi avrebbe conquistato lo scudetto, cioè i nerazzurri, visto che secondo il mio parere sono purtroppo molto più forti del Milan, nella partita secca può succedere davvero di tutto. Quindi sicuramente esiste la possibilità di una vittoria da parte dei rossoneri. I derby poi sono imprevedibili, non si può dire o stabilire con certezza in partenza chi vinca la stracittadina. Se l’Inter battesse il Milan sarebbe una delusione incredibile. Se i milanisti vedessero domani gli interisti esultare per aver conquistato il Tricolore, dopo essere stati eliminati in settimana dall’Europa League, si tratterebbe di una batosta non indifferente».

Albertosi, pronostico e sensazioni su Milan-Inter

SPINTA – Enrico Albertosi, nonostante il momento rossonero complicato, ci spera: «I calciatori scenderanno in campo con la voglia di far vedere di essere da Milan? Questo è sicuro. Daranno non il 100%, ma il 200%, per battere i futuri campioni d’Italia. Vorranno così riscattare anche la delusione per l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma. Credo che giocheranno anche un po’ per Pioli, che ha sempre fatto bene in rossonero, ma che ora purtroppo sembra non venga riconfermato in panchina per la prossima stagione. San Siro undicesimo uomo domani? Ma certo, i tifosi milanisti sono sempre sul pezzo. Anche se la squadra quest’anno non ha dato molte soddisfazioni, domani in 70-80 mila inciteranno i rossoneri. Su questo non ci sono dubbi, lo stadio sarà meraviglioso. Risultato derby incide sul futuro di Pioli? Questo no, una partita non può cambiare i giudizi. Credo che lui abbia sempre fatto bene da quando è al Milan. Non ha avuto alcun problema con i calciatori, ha saputo tenere in mano lo spogliatoio e la squadra. Si deve ricordare che in campo ci vanno i calciatori. Se tu non hai le qualità per giocare nel Milan, questo è un problema».

DECISIVI – Enrico Albertosi conclude, nell’intervista di Simone Togna: «Chi può decidere il derby? Leao o Giroud, siamo sempre lì. Di altri sinceramente non ne vedo molti. Nell’Inter sono tutti imprevedibili, segnano gli attaccanti, così come i centrocampisti. Lautaro è una sicurezza: se l’argentino ha due occasioni, almeno una la trasforma in rete. Mi piace poi anche Barella, come apprezzo Dimarco. Sono tanti i calciatori nerazzurri che possono far gol in qualsiasi momento. Calhanoglu è molto bravo sui rigori, ne ha segnati 15 su 15. Calcia dal dischetto in modo imprevedibile, tira forte, rasoterra e preciso di collo piede in modo meraviglioso, cambiando sempre: una volta a destra, l’altra a sinistra, a volte in centro. Per un portiere è davvero difficile parargli un rigore. Come finirà Milan-Inter? Direi con un 2-2. Sarebbe un risultato che in fin dei conti potrebbe andare bene a tutte e due le squadre».