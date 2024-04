Milan-Inter, Inzaghi sfida Pioli con una scelta chiave: la probabile formazione

A meno tre giorni da Milan-Inter anche l’ultima indecisione di Simone Inzaghi sembra risolta: ecco su chi punterà per contrastare gli uomini di Stefano Pioli.

SCELTE – Gli uomini a cui Simone Inzaghi si può affidare Milan-Inter sono innumerevoli, col gruppo nerazzurro praticamente quasi al completo. È risaputo, però, che l’allenatore piacentino, soprattutto nelle sfide stagionali chiave, ha il suo undici classico al quale difficilmente rinuncia. Sarà così anche per l’attesissimo derby di lunedì, al quale non solo la squadra nerazzurra si sta preparando da una settimana con grande trepidazione. L’unico dubbio di Inzaghi per Milan-Inter potrebbe individuarsi sulla fascia destra. Un’incognita che, spesso, si è riproposta nel corso del campionato.

Inzaghi ha scelto: ecco la probabile formazione per Milan-Inter

IL PRESCELTO – A soli tre giorni da Milan-Inter, però, Simone Inzaghi sembra avere le idee chiare anche in merito all’uomo su cui puntare sul lato destro. Nella lotta ai ragazzi di Stefano Pioli, sull’asse Theo Hernandez-Rafel Leao, il mister piacentino sembra voler dare ancora una volta spazio a Matteo Darmian. Con Denzel Dumfries pronto ad accomodarsi in panchina e a subentrare nel secondo tempo, proprio come nell’ultimo match nerazzurro. Il centrocampo di Milan-Inter, poi, verrà completato con gli onnipresenti Nicolò Barella, Hakan Calanoglu in cabina di regia accompagnato da Henrik Mkhitaryan e Federico Dimarco sulla parte opposta. Di seguito tutta la probabile formazione completa di Inzaghi, che proverà a contrastare i rossoneri di Pioli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.