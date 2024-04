Orsi: «Milan, le sconfitte con l’Inter danno una testimonianza»

Orsi, in vista del derby Milan-Inter di lunedì sera, vede grosse differenze fra le due squadre per come approcciano la stracittadina. Intervenuto in collegamento con Radio Radio, l’ex portiere le mette a confronto.

UNA MEGLIO – Fernando Orsi ricorda come le ultime cinque stracittadine abbiano sempre avuto lo stesso esito: vittoria per l’Inter. In certi casi pure in maniera larga. Motivo per cui, secondo lui, il Milan ha avuto dei problemi in tal senso: «Le sconfitte nei derby sono una testimonianza. Simone Inzaghi ha un po’ modificato il suo modo di giocare, più aggressivo. È anche il suo modo di interpretare le partite l’evoluzione che può avere un allenatore: tutti, negli ultimi due anni, hanno sofferto l’Inter».

Orsi e il parallelo fra l’Inter e il Milan (più il Napoli)

ULTIME CAPOLISTE A CONFRONTO – Orsi guarda chi ha vinto la Serie A: «L’anno scorso il Napoli è stato ingiocabile, ma l’Inter ha giocato tre campionati con Inzaghi allenatore sempre in crescendo. Anche il Milan ne ha subito le conseguenze, perché non mi sembra che l’Inter in questi anni abbia perso tante partite. Poi non so se il derby abbia una questione differente, ma è evidente che il Milan lo soffra di più».