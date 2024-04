Milan-Inter, la Curva Nord chiama tutti a rapporto: il piano per la vigilia!

Milan-Inter, domani sarà vigilia e la Curva Nord ha già qualcosa in programma. Ecco il piano dei tifosi nerazzurri, che chiamano tutti a rapporto.

FERMENTO – Da giorni la Milano nerazzurra è in fermento per Milan-Inter, un derby che potrebbe trasformarsi in un trionfo storico per la squadra di Simone Inzaghi. Con un countdown ormai agli sgoccioli, al derby della ‘Madonnina’ manca sempre meno. Lunedì sera, alle ore 20.45, San Siro è pronto ad ospitare il big match nel quale, pur vedendo il Milan fare gli onori di casa, i colori dell’Inter faranno da padrone. Questo perché, ovviamente, i tifosi nerazzurri, che sperano di poter alzare proprio in quel caso lo scudetto, si preparano a festeggiare e onorare la squadra di Inzaghi.

La Curva Nord pronta a incitare l’Inter: ecco come!

PIANO – I preparativi per l’eventuale festa nerazzurra, subito dopo Milan-Inter, sono iniziati da tempo, anche come reso noto sui social dalla Curva Nord. Ma la spinta agli uomini di Inzaghi inizierà già da prima, ovvero domani – domenica 20 aprile -, vigilia dell’atteso derby. A farlo sapere, invitando calorosamente a partecipare, sono gli esponenti della Curva Nord, che nelle stories del proprio profilo Instagram ufficiale scrivono: «Domani tutti gli interisti sono chiamati all’adunata alle ore 16.00 alla Pinetina! Gente di Curva, Inter Club, interisti di tutto il mondo, venite a incitare la squadra prima del derby! I ragazzi hanno bisogno di noi». Questo, dunque, il programma per la vigilia di Milan-Inter, col fermento che aumenta di ora in ora.