Inter Women, pausa in Serie A Femminile: il motivo e la data di ritorno

Nella quinta giornata di poule scudetto della Serie A Femminile non è prevista alcuna partita per l’Inter Women. Ecco il motivo dello stop della squadra di Rita Guarino e il rientro in campo previsto.

STOP – La seconda fase del campionato di Serie A Femminile prosegue regolarmente, con le squadre (Juventus-Sassuolo e Fiorentina-Roma) che già scese in campo questo sabato per battersi nella poule scudetto. Domani – domenica 20 aprile – sono in programma, invece, le sfide di poule salvezza: Sampdoria-Milan e Napoli-Pomigliano. E l’Inter Women? Le ragazze di Rita Guarino, insieme al Como Women, salteranno il quinto turno di Serie A Femminile per un motivo preciso.

Inter Women in pausa: ecco perché

MOTIVO – Nella 5ª giornata della seconda fase del campionato femminile l’Inter Women non scenderà in campo. Le nerazzurre di Guarino si fermano per un turno di Serie A Femminile, come previsto per tutte le squadre che partecipano alla competizione. Nei gironi di poule scudetto e salvezza, infatti, il calendario prevede che due club saltino un turno. Questo weekend tocca all’Inter Women e al Como, che assisteranno al divano al resto dei match, che finora hanno sorriso solo alla Juventus, vincente per 2-1 sul Sassuolo. Pari neutro, per 0-0, fra Fiorentina e Roma, con le giallorosse costrette a rimandare i festeggiamenti dello scudetto.

PROSSIMO IMPEGNO – Niente paura, però. Potremo rivedere presto l’Inter Women all’opera, nel prossimo turno di Serie A Femminile: il sesto della poule scudetto e salvezza. La squadra di Rita Guarino tornerà in campo il prossimo venerdì – 26 aprile – per un nuovo scontro contro la Juventus. Pur senza un preciso obiettivo – vista la possibilità di occupare un posto nella prossima Champions League ormai sfumata – le nerazzurre impiegheranno, come sempre, ogni energia sul campo per produrre buon gioco e risultato. E, soprattutto, per cancellare le ultime sconfitte contro Roma e Sassuolo.