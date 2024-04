Palladino sull’onda del derby: «Monza, contro Inter e Milan le sfide migliori»

A tre giorni dal derby Raffaele Palladino cita Inter e Milan, ma in ottica Monza. L’allenatore fa un bilancio della sua squadra, che passa dalle sfide contro le due milanesi.

BILANCIO – Nella conferenza stampa per introdurre Monza-Atalanta Raffaele Palladino inserisce nel bilancio della propria squadra anche Inter e Milan: «La partita del Monza che mi rappresenta di più a livello calcistico? Parlare di una sola partita mi sembra riduttivo, io credo che sia stato davvero un percorso meraviglioso di due stagioni fantastiche. Io ho sempre visto la squadra crescere e giocarsela con tutti e con mentalità. Ho sempre visto un atteggiamento giusto in tutti i campi, sia in casa che fuori».

Anche Palladino in clima derby: il suo miglior Monza contro Inter e Milan

LE MIGLIORI – Raffaele Palladino continua, a tre giorni da Milan-Inter: «Questa è l’idea che ho cercato di trasmettere alla squadra insieme allo staff: da neo promossa dovevamo giocarcela con tutte le squadre in Serie A e l’atteggiamento dev’essere quello. Potrei prendere quella della passata stagione a Milano contro l’Inter o quella di quest’anno contro il Milan in casa, dov’è stato fantastico per com’è arrivata la vittoria. Però prendere una singola partita è riduttivo. A me piace che il Monza non sbagli mai l’atteggiamento e che se la giochi con tutti. Vedere la crescita da parte di tutti è la cosa più importante per un allenatore». L’allenatore Palladino, parlando dell’Inter, si riferisce al match del 15 aprile 2023, terminato 0-1 per il Monza col gol di Caldirola.