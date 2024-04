Valentini nuovo nome per la difesa! L’Inter tenta il colpaccio – CdS

Valentini è uno dei nuovi difensori individuati e seguiti dalla dirigenza dell’Inter, alla ricerca di un profilo adatto per raccogliere in futuro l’eredità di Francesco Acerbi e di Stefan de Vrij al centro della difesa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione contrattuale con il Boca Juniors viene in favore del club nerazzurro.

NUOVO NOME – Nicolas Valentini è un difensore centrale classe 2001, considerato uno dei migliori prospetti in Argentina, appena reduce dalla prima convocazione con la sua Nazionale. Ancora di proprietà del Boca Juniors, la novità importante in favore dell’Inter, è che ha da poco rotto con il club argentino. Colpa del rifiuto di rinnovare il contratto in scadenza a fine dicembre. Il risultato è che Valentini è stato messo fuori rosa, venendo escluso dai convocati per il match di oggi contro il Godoy Cruz, per la Copa de Liga. Il calciatore è da tempo sul taccuino di Dario Baccin, sempre attento a monitorare i campionati sudamericani. La situazione particolare col Boca Juniors lo mette nelle condizioni di valutare l’addio già in estate in qualche club Europeo, sfruttando appunto il contratto in scadenza in pochi mesi e quindi un prezzo inevitabilmente basso.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno