VIDEO – Milan-Inter 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Inter, posticipo della trentatreesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



CAMPIONI D’ITALIA – Milan-Inter 1-2 nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A. L’Inter ha vinto lo scudetto della seconda stella! Un traguardo memorabile, ottenuto nella partita simbolo della stagione: il sesto derby consecutivo aggiudicato contro il Milan. La capolista sblocca la situazione al 18′, con un corner prolungato da Benjamin Pavard sul primo palo per il colpo di testa di Francesco Acerbi. Poi manca il raddoppio Lautaro Martinez, mandando alto su azione da sinistra. Marcus Thuram va a un passo dal raddoppio al 38′, con un destro piazzato che scheggia il palo. E prima dell’intervallo Mike Maignan nega lo 0-2 a Henrikh Mkhitaryan in contropiede dopo una parata di Yann Sommer su Davide Calabria. A inizio ripresa l’Inter scherza il Milan e il raddoppio sì che lo trova: Thuram va via al limite e infila Maignan sul primo palo. In un momento in cui la stracittadina sembrava chiusa Tomori accorcia di testa all’80’, dopo una prima deviazione di Matteo Gabbia mandata da Sommer sul palo. C’è da soffrire fino al lungo recupero, prolungato per ben tre espulsioni. Denzel Dumfries e il sempre eccessivo Theo Hernandez vengono alle mani e si prendono entrambi il rosso al 93′, poi al 97′ Calabria rifila un vigliacco pugno a Davide Frattesi a gioco fermo e saluta in anticipo. Prima della festa dell’Inter, che fa sua la seconda stella.

MILAN-INTER – GLI HIGHLIGHTS

