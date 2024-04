FOTO – Zhang sta con Calhanoglu per lo scudetto in Milan-Inter: il ricordo

Zhang ha festeggiato da lontano, in Cina, la vittoria dello scudetto dell’Inter. Il suo secondo da presidente, il ventesimo complessivo del club. E stamattina ha un messaggio speciale per Calhanoglu.

E RIVINCITA FU – Aver vinto lo scudetto in faccia al Milan è una soddisfazione unica per l’Inter. Un qualcosa di unico, irripetibile perché vale anche la seconda stella. Lo sa bene Steven Zhang, di fatto una comparsa in stagione visto che non ha mai messo piede in Italia nell’ultimo anno. Ma il presidente ha seguito dalla Cina la cavalcata della squadra di Simone Inzaghi, culminata ieri col trionfo nel derby. Dopo il messaggio mandato appena finita la stracittadina e reso ufficiale il trionfo, Zhang ha di nuovo fatto sentire la sua voce. Stavolta con un post social, dove il destinatario è Hakan Calhanoglu. Uno che aveva tanti motivi per raggiungere lo scudetto – suo primo in carriera – proprio nel derby Milan-Inter.

Zhang e il messaggio speciale per Calhanoglu

“We know”. Ossia “noi sappiamo”. Due parole semplici da parte di Zhang, taggando l’account Instagram di Calhanoglu. E una foto del turco assieme al tricolore con il numero 20, che non ha certo bisogno di ulteriori spiegazioni per capire cosa si intenda.