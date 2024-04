VIDEO – Scudetto Inter, la sede si aggiorna: doppia novità!

La vittoria dello scudetto da parte dell’Inter porterà inevitabilmente molti aggiornamenti, visto che c’è da aggiungere una stella in più. Stamattina, la sede del club a Milano ha subito provveduto: il video.

SEMPRE SUL PEZZO – L’Inter non perde tempo dopo lo scudetto, aggiornando tutto quello che si può aggiornare. Perché ora sui colori nerazzurri appare una stella in più, la seconda, aggiunta con la conquista del ventesimo tricolore. Per giunta nel derby contro il Milan, un qualcosa di indimenticabile. Stamattina, la sede dell’Inter HQ in viale della Liberazione a Milano ha subito provveduto a segnalare quanto raggiunto ieri, con una doppia novità. Su una facciata, sono stati esposti i teli con il tricolore per lo scudetto e il numero 20, oltre a quello con il logo dell’Inter e la scritta CAMPIONI assieme a due stelle. Il tutto a simboleggiare un titolo che è già entrato nella leggenda, per come è arrivato e per il suo valore.

Scudetto Inter, il video dell’aggiornamento nella sede

Ecco il video, tratto dall’account ufficiale Twitter della società, che mostra i preparativi e come si presenta ora la sede dopo questo “aggiornamento” speciale. Che rispecchia a pieno quanto la squadra ha ottenuto ieri sul campo.