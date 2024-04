VIDEO IN – Scudetto Inter, la grande festa con squadra e tifosi in Duomo!

È tutto vero: ieri sera l’Inter ha vinto lo scudetto della seconda stella! Festeggiato, in piena notte, con la squadra e migliaia di tifosi in piazza Duomo. In attesa delle celebrazioni ufficiali con il pullman scoperto, per le quali sono attese novità nelle prossime ore. Ecco i video del nostro inviato.

IL MOMENTO TANTO ATTESO – È stata una notte lunghissima, che non si potrà mai dimenticare, dove è valsa la pena fare le ore piccole. Perché per lo scudetto che ha dato all’Inter la seconda stella, per giunta in un derby, ci sta assolutamente fare l’alba o quasi per festeggiare. Anche di lunedì notte, con fuochi d’artificio e messaggi dedicati come già mostrato nei video caricati in diretta. Piazza Duomo a Milano si è riempita fin dai primi minuti successivi al fischio finale della stracittadina vinta col Milan, con migliaia di persone che non sono volute mancare all’appuntamento. Così come la squadra. La stessa Inter, dopo aver conquistato lo scudetto, in piena notte si è presentata in centro a Milano per salutare i tanti tifosi. Da Federico Dimarco, ormai definibile giocatore-capo ultras, a capitan Lautaro Martinez che come il suo compagno aveva detto di voler raggiungere chi stava festeggiando il traguardo tanto atteso e raggiunto nella partita principale.

Scudetto Inter: i video del trionfo

Questi i video della festa scudetto dell’Inter, con il saluto della squadra ai tifosi in Piazza Duomo e i cori di gioia per la seconda stella, dal nostro inviato sul posto Onorio Ferraro.