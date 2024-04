Milan, Maignan recuperato. Pioli contro l’Inter cambia i difensori – TS

Il Milan si prepara alla prossima sfida di campionato che sarà il derby contro l’Inter, prima ancora però, dovrà vedersela in Europa League contro la Roma. Stefano Pioli recupera Mike Maignan, ma potrebbe fare a meno di due difensori. Per questo, secondo quanto evidenziato su Tuttosport, cambieranno entrambi i centrali.

UN RECUPERO – Il Milan pensa alla sfida di campionato contro l’Inter, che con una vittoria potrebbe conquistare il ventesimo scudetto raggiungendo la seconda stella prima degli “amici” rossoneri. Prima però Stefano Pioli dovrà pensare alla sfida di ritorno di Europa League contro la Roma, con qualche incertezza di troppo. La buona notizia, per lui, riguarda il recupero di Mike Maignan, tornato ieri in gruppo dopo aver saltato la partita di domenica pomeriggio contro il Sassuolo per un lieve affaticamento muscolare. Ieri il francese ha lavorato regolarmente con il resto del gruppo.

CAMBIANO I DIFENSORI – Anche Malick Thiaw non ha subito infortuni, nonostante sia uscito dalla sfida contro i neroverdi con qualche problema di troppo, ma in ogni caso contro l’Inter non ci sarà perché squalificato. Salterà sia Roma che Inter, invece, Simon Kjaer. Il danese ieri ha effettuato esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Il difensore sarà a riposo per una settimana e poi verrà fatto un nuovo controllo. Probabile che per le prossime due sfide tra Roma e Inter, Stefano Pioli cambierà entrambi i difensori centrali, tornando a schierare Tomori e Gabbia.

Fonte: Tuttosport – Pietro Mazzara