L’Inter sblocca la sfida scudetto col Milan con una giocata studiata

Il gol dell’1-0 di Milan-Inter nasce da una giocata studiata e preparata in modo specifico. Un dettaglio fondamentale, che ha permesso ai nerazzurri di arrivare alla vittoria dello scudetto.

DETTAGLIO DECISIVO – Nel calcio si dice spesso che i dettagli sono importanti. Dettagli che possono riguardare l’effetto di un pallone, giocate, ma anche tattica e schemi. E proprio grazie al lavoro su un dettaglio i nerazzurri sono riusciti a sbloccare il risultato. Perché il corner del gol di Acerbi è una giocata studiata.

PUNTO DI FORZA ROSSONERO – Il Milan è la miglior squadra in A sui corner. Sia difensivamente che offensivamente. Eppure l’Inter è riuscita a colpire proprio da quella situazione. Sfruttando un’idea già vista in un altro derby, l’1-0 di ritorno dello scorso anno. Mettendoci però qualche effetto speciale aggiuntivo.

SCHEMA DISEGNATO – Nella sfida dello scorso anno era stato Lautaro Martinez a colpire in anticipo sul primo palo. Come fatto quest’anno con la Fiorentina, per intenderci. Ed evidentemente Inzaghi quella giocata se l’era segnata. Come potenziale debolezza della difesa del Milan, da sfruttare al momento giusto. E questo derby con lo scudetto in palio era l’occasione giusta. Nell’esecuzione è cambiata la forma, non la sostanza. Il corner è stato battuto a uscire da Dimarco, invece che a rientrare come negli altri casi. Ma sempre sul primo palo, con Pavard che ha anticipato tutti, rigiocando il pallone in mezzo dove Acerbi si è trovato solo davanti a Maignan. Uno schema che l’Inter non aveva mai mostrato prima. Una giocata studiata, preparata ed eseguita sul campo. Decisiva per la vittoria