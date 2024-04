VIDEO – Inter campione d’Italia, la festa in campo in faccia al Milan!

L’Inter ieri ha vinto lo scudetto e l’ha fatto nella partita principale possibile, quella contro il Milan. Un derby già entrato nella storia e festeggiato – adeguatamente – già in campo: ecco il video delle celebrazioni al fischio finale.



FESTA CONTINUA – Al triplice fischio dell’arbitro Andrea Colombo l’incubo del Milan e il sogno dell’Inter è diventato realtà: lo scudetto nel derby! Un traguardo memorabile, clamoroso, fino a poco tempo fa impensabile. Che rimarrà per sempre nella storia della stracittadina, perché nei 238 precedenti ufficiali non era mai capitata una cosa del genere. Per giunta nel giorno in cui si conquista la seconda stella e il sorpasso nell’albo d’oro sui rivali cittadini. I gol di Francesco Acerbi e Marcus Thuram hanno chiuso il discorso, alla sestultima giornata. Per il sesto derby consecutivo vinto, un record eguagliato. La squadra ha festeggiato in campo, sotto la Curva Nord, mentre i tanti milanisti sfollavano rapidamente dal Meazza per non vedere. E poi è proseguita, a San Siro e fuori.

La festa scudetto dell’Inter dopo la vittoria col Milan

IL TRIONFO – Festeggiare in campo al termine del derby Milan-Inter con il passare delle settimane è diventato un obiettivo: raggiunto. Le scene del video qui sopra sono già iconiche, ma lo resteranno per anni e anni. Con la festa poi proseguita negli spogliatoi, in un albergo vicino allo stadio e – in piena notte – con il saluto della squadra ai migliaia di tifosi che hanno fatto le ore piccole in piazza Duomo. E adesso l’attenzione si sposta su quando sarà il resto della festa: oggi, all’indomani di Milan-Inter, è prevista la parata con il pullman scoperto. Si attendono novità in tal senso sugli orari precisi e il programma, anche perché sono di nuovo in tantissimi ad attendere di poter salutare l’Inter campione in giro per Milano.