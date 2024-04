Calvarese: «Colombo alla grande! Niente rigore per il Milan»

Colombo non ha certo avuto una serata facile ieri sera nel derby Milan-Inter. Ma, nonostante ciò, l’ex arbitro Calvarese sostiene che se la sia cavata alla grande: la sua analisi su Tuttosport.

LA VALUTAZIONE – Gianpaolo Calvarese promuove l’arbitro Andrea Colombo per la direzione di gara del derby Milan-Inter. Questo un estratto della sua valutazione, fra le altre cose dà come giuste le espulsioni e le ammonizioni. “Giusto non intervenire per il contatto Bastoni-Calabria nell’area nerazzurra a fine primo tempo: l’interista prende la posizione e non fa nulla per commettere fallo. Manca solo un fallo netto su Federico Dimarco sempre a fine primo tempo, non ravvisato dal direttore di gara”. Nel complesso, il giornale di Torino ha valutato con voto 7 la prova di Colombo.

Fonte: Tuttosport – Gianpaolo Calvarese