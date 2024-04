Milan-Inter, Colombo la perde ma si ‘salva’: pochi espulsi! La moviola – CdS

Milan-Inter era una partita ad alto coefficiente di difficoltà ed era inevitabile che per l’arbitro Colombo non tutto potesse filare liscio. Ma il Corriere dello Sport, nella sua moviola, salva il direttore di gara nonostante una gestione non certo perfetta.

NESSUNA STANGATA – Prende 6 l’arbitro Andrea Colombo nella moviola del derby Milan-Inter sul Corriere dello Sport. Anche se la spiegazione non è del tutto coerente con il voto, perché di errori ce ne sono eccome. A cominciare dall’8′, quando dopo un fallo di Theo Hernandez su Nicolò Barella nasce il primo accenno di rissa. Sarebbe servito un cartellino giallo per parte, lui sceglie di parlare coi giocatori ma non gli va bene. Regolari invece il primo gol dell’Inter e la rete del Milan, in quanto a posizioni. Ma manca un evidente fallo e giallo a Fikayo Tomori in chiusura di primo tempo, che travolge Barella al limite dell’area.

Milan-Inter, finale contestato

TRE ROSSI – Il recupero del derby, portato da cinque a otto minuti, è definito vergognoso. Soprattutto per colpe rossonere. L’ennesimo gesto vigliacco di Theo Hernandez, su Davide Frattesi al 93′, accende la rissa che porta all’espulsione per il francese (già ammonito) e Denzel Dumfries che gli era andato addosso. Poi, al 97′, prima di un corner (a gioco fermo) Davide Calabria colpisce col pugno chiuso lo stesso Frattesi sul volto. Nuova rissa, schiaffi tra Mike Maignan e Lautaro Martinez: l’espulsione la prende Calabria, ma potevano starci altri rossi. Non gestita benissimo da Colombo, che il derby se lo perde lì. Ma nonostante ciò il Corriere dello Sport gli dà la sufficienza.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna