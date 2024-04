Pavard MVP nell’appuntamento con la storia: impeccabile in Milan-Inter

Benjamin Pavard è tra i migliori in campo di Milan-Inter (1-2), derby che consegna il ventesimo scudetto ai nerazzurri. Nella partita più importante della stagione, il francese alza il livello e risulta decisivo nella vittoria finale.

NATO PER QUESTO – In estate molti tifosi dell’Inter storcevano il naso per l’acquisto di Benjamin Pavard. Ritenendo che la cifra spesa per lui (30 milioni di euro) sarebbe stata più indicata per un attaccante. E invece Simone Inzaghi riteneva fondamentale rinforzare il reparto difensivo, e anche stavolta ha avuto ragione lui. Pavard è un difensore di livello europeo, che in sfide come Milan-Inter di ieri sera (qui gli highlights) fa valere tutto il suo status.

SMOKING BIANCO – A differenza di altre partite, in Milan-Inter Pavard è meno coinvolto nel gioco. Secondo il report ufficiale della Lega Serie A, il numero 28 tocca 61 palloni nel corso del derby. Tuttavia è quello che li gioca meglio, dato che completa 45 passaggi su 46 (96% di precisione). Ma la consueta pulizia tecnica è forse l’aspetto meno rilevante della gara del francese. Che è presente in due dei principali highlights di Milan-Inter. Prima nel gol del vantaggio di Francesco Acerbi, a cui Pavard serve l’assist (il secondo in stagione). E poi sul finale di primo tempo, dove disinnesca una ripartenza di Rafael Leao con una scivolata perfetta, da insegnare nelle scuole calcio per tempi e modi. Pavard non sarà uno dei protagonisti più in copertina della seconda stella dell’Inter, ma c’è tanto anche di suo in questo traguardo storico.