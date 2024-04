Inter-Torino, cambia la data? Valutazioni in corso anche sulla festa

Inter-Torino è la prossima partita di Serie A e dovrebbe, a questo punto il condizionale è d’obbligo, giocarsi sabato alle ore 15. Ma c’è la possibilità di modificare la data, perché si sta valutando qualcosa di diverso.

SI CAMBIA? – Inter-Torino sarà la prima di cinque feste scudetto in campo. Cinque feste scudetto memorabili, peraltro. La partita, da sabato, è in calendario sabato alle ore 15 al Meazza. Questa era la data “principale”, scelta dopo una lunga valutazione. Ma non è più scontato che sia così, perché adesso si valuta di farla slittare per permettere un’organizzazione differente delle celebrazioni per la seconda stella già cominciate ieri dopo il derby.

Inter-Torino, nuova data in arrivo?

LA RICHIESTA – L’Inter ha chiesto alla Lega Serie A di spostare la partita a domenica, con la possibilità di inserirla nello slot (al momento libero) delle 12.30. Lo riporta Calcio e Finanza, facendo sapere come sia un’ipotesi allo studio. Con la partita, è prevista la conseguente sfilata del pullman scoperto per le vie di Milano. Un evento che attirerà decine di migliaia di tifosi. Oggi è atteso il calendario della quartultima giornata: Inter-Torino fa parte della quintultima, ma a questo punto si attendono aggiornamenti in tal senso.