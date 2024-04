Serie A, prosegue il calendario spezzatino: oggi un’altra data per l’Inter

La Serie A ha già emerso il suo verdetto, quello dell’Inter campione d’Italia, ma c’è ancora tanto da conquistare. Con cinque giornate in calendario, di cui solo una (la prossima) già nota. Ma oggi si saprà altro.

IL PROGRAMMA – La Serie A prosegue il suo calendario a singhiozzo. Dovevano uscire venerdì scorso le date fino alla penultima giornata, invece ne è uscita solo una (la prossima) e sabato. Con la certezza, ora che è arrivato lo scudetto, che Inter-Torino sarà sabato alle 15 come previsto. Oggi la Lega Serie A farà sapere giorni e orari delle partite della trentacinquesima e quartultima giornata, quella del primo weekend di maggio. Con le seguenti partite: Cagliari-Lecce, Empoli-Frosinone, Milan-Genoa, Monza-Lazio, Roma-Juventus, Salernitana-Atalanta, Sassuolo-Inter, Torino-Bologna, Udinese-Napoli e Verona-Fiorentina. Lunedì prossimo saranno poi rese note le date di terzultima e penultima giornata, che per l’Inter significano la trasferta col Frosinone e la partita in casa con la Lazio. Quella in cui sarà consegnata la coppa per lo scudetto vinto ieri. Per l’ultima giornata di Serie A (Verona-Inter) bisognerà aspettare fino a lunedì 20 maggio, perché quel calendario dipende dagli incastri di classifica.

SERIE A – PROSSIMO TURNO (34ª GIORNATA)



Frosinone-Salernitana venerdì 26 aprile ore 20.45

Inter-Torino sabato 27 aprile ore 15

Lecce-Monza sabato 27 aprile ore 15

Juventus-Milan sabato 27 aprile ore 18

Lazio-Verona sabato 27 aprile ore 20.45

Bologna-Udinese domenica 28 aprile ore 15

Atalanta-Empoli domenica 28 aprile ore 18

Napoli-Roma domenica 28 aprile ore 18

Fiorentina-Sassuolo domenica 28 aprile ore 20.45

Genoa-Cagliari lunedì 29 aprile ore 20.45