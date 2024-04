Serena: «Quest’Inter mi ricorda la mia dei record in un momento! E può migliorare»

L’Inter campione d’Italia sta raggiungendo vette mai toccate prima, tanto da riscrivere alcuni record della squadra del 1988-1989. Lì uno dei migliori è stato senza dubbio Serena, che oggi ne parla a Tuttosport.

MOMENTO CHIAVE – L’Inter di Simone Inzaghi ha vinto lo scudetto ieri nel derby, ma il percorso parte da lontano. Aldo Serena indica quando: «Nel filotto di novembre quando, nel giro di quattro giornate, l’Inter ha vinto a Bergamo e Napoli e pareggiato a Torino con la Juventus, lasciandosi definitivamente alle spalle il momento delicato dei passi falsi casalinghi con Sassuolo e Bologna. Dopo il successo di Napoli ogni dubbio è scomparso e la squadra ha cominciato a giocare con automatismi collaudatissimi. Diventa immediata ogni sovrapposizione, evapora ogni insicurezza e scatta una voglia di giocare con una gioia crescente. Ti dimentichi degli avversari e cominci a dominare. Ho visto tutto questo in alcune partenze iniziali dell’Inter: quei primi venti minuti mi hanno davvero ricordato l’Inter dei record».

I margini di miglioramento dell’Inter per Serena

POSSIBILITÀ DI CRESCITA – Serena è convinto che l’Inter possa ancora migliorare. «Sicuramente in attacco: Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non hanno mai messo davvero in difficoltà Inzaghi nelle sue scelte. L’ingaggio di Mehdi Taremi, giocatore esperto e con grande esperienza nelle coppe europee, rappresenta un primo passo avanti. Se arrivasse Albert Gudmundsson sarebbe l’ideale per consegnare a Inzaghi una soluzione in più in attacco considerata la sua abilità nel dribbling. E valuterei il ritorno a casa di Valentin Carboni dal Monza che ha dimostrato in questa stagione di essere un talento interessante».

Fonte: Corriere dello Sport – Stefano Scacchi