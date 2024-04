Inter, il rischio assalto ai big c’è: 3 su tutti! La necessità è una − TS

Il prossimo mercato dell’Inter non si discosterà dai precedenti: ossia la necessità è quella dell’autofinanziamento. Intanto, si attendono notizie sul fronte Zhang.

SCENARI − L’Inter campione d’Italia a fine stagione si metterà a tavolino per programmare la stagione. Lo faranno Beppe Marotta, Piero Ausilio e Simone Inzaghi. L’obiettivo, già dichiarato, è quello di non ‘fare danni‘ e di tenere lo zoccolo duro della squadra. Ergo: proteggere i big e anzi cercare di puntellare con qualche occasione di mercato. Intanto, si attendono anche notizie sul fronte Zhang. Il 20 maggio si avvicina e lo stesso patron cinese, in Cina da quasi un anno, lavora sia con Oaktree che col fondo californiano Pimco. Beppe Marotta e Piero Ausilio, durante la festa scudetto, hanno confermato già gli acquisti di Taremi e Zielinski, ennesimi colpi a zero di questa Inter. Il terzo arrivo potrebbe essere quello di Bento, portiere brasiliano, che si è già promesso al club di Milano. La necessità, comunque, rimane quella della sostenibilità e soprattutto dell’autofinanziamento. L’Inter vuole salvaguardare i propri big, ma se dovessero arrivare offerte ritenute indecenti, per i vari Barella, Thuram o Bastoni, sicuramente il club si siederà per analizzare la situazione. Come fatto lo scorso anno, quando il Manchester United si presentò con la clamorosa offerta da 50 milioni per André Onana. La sensazione è che senza cessioni importanti, l’Inter non farà grandi colpi (Gudmundsson e Buongiorno in prima fila). E considerando anche che l’Inter deve sottostare fino al 2026-27 ai paletti del settlement agreement firmato nel 2022 con la Uefa, è assai probabile che la dirigenza nerazzurra si trovi nella situazione di provare a mantenere lo status quo.

