Lukaku, sei tu la fortuna dell’Inter! Parola di Marotta e Ausilio − TS

Romelu Lukaku, traditore estivo dell’Inter, ora si mangia le mani visto il grandissimo trionfo dell’Inter. E allo stesso tempo, Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa.

MAI RIMPIANTO − Chissà come sarebbe andata la stagione dell’Inter, se Romelu Lukaku non avesse tradito squadra e dirigenti per poi orientare la sua scelta verso Roma? Insomma, l’Inter campione d’Italia porta anche la firma indiretta del centravanti della Roma. Il suo mancato arrivo, infatti, ha dato slancio a Marcus Thuram, il quale si è subito reso protagonista entrando nel cuore dei tifosi nerazzurri. L’affiatamento con Lautaro Martinez è sotto gli occhi di tutti: l’Inter si gode adesso il suo luccicante attacco, mentre Lukaku fatica a Roma. Sia Beppe Marotta che Piero Ausilio, durante questi mesi, si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa. L’ultimo in ordine cronologico, proprio l’AD, che durante la festa scudetto non ha usato mezzi termini per definire il ‘tradimento’ estivo di Lukaku. Parole di Marotta, che si aggiungono a quelle di Ausilio, espresse qualche mese fa a Radio Serie A. Lato Lukaku, invece, la tanto agognata replica e versione non è mai arrivata. Ma soltanto parole sibilline di varia interpretazione. Intanto, l’Inter si gode il suo super attacco da 81 reti in campionato.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna