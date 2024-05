Bucchioni: «Inter e Lecce KO dopo festa? Umano! Salvezza, la vedo così»

Si è parlato a lungo di risultati a sorpresa nelle ultime giornate di Serie A. Bucchioni ne indica due: il KO dell’Inter col Sassuolo e quello del Lecce con l’Udinese. Ma, da Sportitalia, esclude si tratti di qualcosa di predefinito.

CORSA SALVEZZA – Enzo Bucchioni vede l’Udinese rilanciata per rimanere in Serie A. Non tanto per la vittoria di ieri a Lecce, quanto per il pari allo scadere col Napoli: «Quel punto è fondamentale, perché arriva allo scontro diretto con l’Empoli con un vantaggio notevolissimo. Vedo tra quelle in coda l’Empoli come la squadra che ha il calendario peggiore, perché all’ultima ha anche la Roma. Domenica è a Udine, con l’Udinese in crescita anche mentalmente. Siamo a queste partite, dico purtroppo, che vediamo: abbiamo visto l’Inter con il Sassuolo, abbiamo visto il Lecce con l’Udinese».

Bucchioni non parla di “scansamento” per Inter e Lecce

LA SPIEGAZIONE – Bucchioni “capisce” le motivazioni ridotte di Inter e Lecce contro le pericolanti: «È molto umano. Arrivano dopo delle feste, di norma dovresti avere la stessa concentrazione e la stessa rabbia che hai messo nelle altre trentacinque partite e invece no. Il Genoa era andato in svantaggio con il Sassuolo e poteva anche smettere di giocare. Invece è andato a farsi la partita ed è andato a vincerla: io vorrei sempre atteggiamenti così».