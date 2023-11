Ausilio: «Lukaku, senza educazione e rispetto! Lautaro Martinez…»

Ausilio punge Romelu Lukaku dopo il voltafaccia estivo con la scelta di non ritornare all’Inter. Poi il DS nerazzurro parla di Lautaro Martinez.

RISPETTO − Dopo aver parlato di Thuram, Piero Ausilio si esprime sulla vicenda legata al belga: «Lukaku la più grande delusione della carriera? Lukaku è stato parte del passato. Abbiamo vinto insieme uno scudetto meraviglioso, è stato una plusvalenza meravigliosa e anche un paio di finali perse. Come è andata la telefonata con lui? Preferisco non parlarne ma dico solo che ci deve essere sempre educazione e rispetto. E sono mancate educazione e rispetto. Se c’è rispetto non c’è problema. Quando invece ci si nasconde e ci si nega al telefono, allora lì pensi che sia il momento di voltare pagina. E’ chiusa dall’8 luglio, ricordo perfettamente la data. La telefonata con lui è stata breve e decisa dopo vari tentativi di chiamarlo nei giorni prima».

ACQUISTO − Oltre alle parole su Inzaghi, Ausilio ha continuato così: «Acquisto più orgoglioso? Si rischia di fare un torto… Quella di Lautaro Martinez è una storia particolare: era praticamente dell’Atletico Madrid, furono quattro giorni di trattative pazzesche. C’era una clausola che fortunatamente non voleva esercitare, e lì si giocò su tante cose: Zanetti mi diede una mano con i procuratori, Milito era il direttore sportivo del Racing e ci aiutò. Poco prima di chiudere Lautaro fece una tripletta con l’Huracan, ci costò qualcosa in più ma lo portammo a casa. Dico anche Balotelli anche se purtroppo poteva e doveva dare di più in carriera».