Dumfries e l’Inter a rischio sanzione! E la Figc vira su altro − TS

Lo striscione di Denzel Dumfries contro Theo Hernandez avrà conseguenze sia di lui che sulla stessa Inter. Intanto, la Figc, che già ha aperto il fascicolo, sta visionando altri episodi.

EPISODI − Lo striscione di Denzel Dumfries contro Theo Hernandez potrà avere delle conseguenze nei confronti dello stesso olandese e dell’Inter. La Figc, infatti, ha aperto il fascicolo in merito a quanto successo durante la festa scudetto dei campioni d’Italia. L’olandese è accusato di aver violato l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ossia quello che obbliga i tesserati a mantenere lealtà, correttezza e probità. Il giocatore rischia un’ammenda di 5 mila euro, mentre l’Inter una multa che può andare dai 10 ai 15 mila euro. Allo stesso, racconta Tuttosport, la Figc ha aperto ulteriori fascicoli per analizzare altri episodi accaduti durante la festa. Tra questi c’è un video in cui Lautaro Martinez e Bastoni saltano insieme ai tifosi al coro “Chi non salta insieme a noi cos’è? È un milanista pezzo di m***“. Mentre Frattesi, che sventola uno striscione con su scritto ‘Milanista chiacchierone” non dovrebbe ricevere sanzioni. In un altro video, invece, si vede come Mkhitaryan riceva uno striscione, ma dopo averlo letto decida di riconsegnarlo al mittente.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini