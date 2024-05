Allegri, vergognati! Aggressione e minacce al direttore di Tuttosport

Allegri protagonista in negativo nella finale di Coppa Italia con l’Atalanta sia durante che nel post partita. Aggredito e minacciato il direttore di Tuttosport.

VERGOGNA − Massimiliano Allegri si congeda dalla Juventus con la vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta, ma perdendo definitivamente dignità e rispetto. Sì, perché l’attacco al direttore di Tuttosport è vile e di una maleducazione inaudita. Pochi minuti fa, Guida Vaciago, ha raccontato lo sfogo post partita nella pancia dell’Olimpico da parte del tecnico bianconero: «”Direttore di merda! Sì, tu direttore di merda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società (parole di Allegri a Vaciago, ndr)”. A un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concerto con i suoi datori di lavoro, Allegri ha risposto strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il mio naso ha gridato: “Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale (chiusura di Allegri, ndr)”».

Coppa Italia alla Juventus: Allegri, prima c’era stato lo teatrino in campo

ANTEFATTI − Prima del vergognoso attacco contro il collega Vaciago, Massimiliano Allegri si era reso in campo di un teatrino tutt’altro che bello e amichevole. Infatti, nei minuti finali, ha iniziato a sbraitare contro Maresca strappandosi giacca e cravatta di dosso e inveendo anche contro il designatore Rocchi in tribuna, senza alcun apparente motivo. Non solo, dal teatro al cinema dell’assurdo nel post gara. Durante i festeggiamenti della Juventus, vincitrice della Coppa Italia contro l’Atalanta, ha palesemente cacciato via il suo direttore tecnico Cristiano Giuntoli. Scene assurde di un allenatore imbarazzante.