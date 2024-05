Zhang-Pimco, si corre per tenere l’Inter! Doppia indicazione − Sky

Zhang e Pimco sono al lavoro per trovare un accordo definitivo e ufficiale. Si avvicina la data del 20 maggio, che chiarirà meglio il futuro societario dell’Inter.

ULTIME − Corsa contro il tempo per Suning e Pimco. Le due parti, tramite i rispettivi avvocati, stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli e dunque trovare l’accordo definitivo e ufficiale. Steven Zhang, nonostante le ultime indiscrezioni da Bloomberg, ha fiducia nella buona riuscita dell’operazione. Ovviamente, manca ormai poco alla data ultima del 20 maggio, giornata in cui la società dovrà comunicare a Oaktree la disponibilità dell’Inter a saldare il prestito da oltre 380 milioni di euro. Stamani, anche l’avvocato Afeltra, ha parlato della situazione su Radio Radio Mattino Sport e News. Suning e Pimco dovrebbe trovare un accordo per una cifra intorno ai 420-430 milioni di euro.

Zhang e Pimco, c’è fiducia: poi definire il futuro dell’Inter

BOCCATA D’OSSIGENO − Una volta chiuso l’affare con Pimco, Zhang dovrebbe liquidare Oaktree e quindi poter chiarire e programmare il futuro del club. Facendo ciò, il patron cinese avrebbe una grande boccata d’ossigeno, nonché, riferisce Sky Sport, una soluzione ponte per trovare nuovi partner nella gestione del club in grado di investire o proprio un nuovo compratore, avendo dilatato il lasso di tempo con una nuova scadenza, in grado di soddisfare la richiesta della proprietà cinese di 1,3 miliardi di euro per l’acquisizione dell’Inter. Insomma, c’è ormai questione di ore più che di giorni.