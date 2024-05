L’Avv. Afeltra chiarisce: «Zhang-Pimco ai dettagli! Oaktree? Sull’Inter ha un’idea»

L’avvocato Afeltra chiarisce sull’operazione Zhang-Pimco, specificando che non ci si alcun pericolo che la trattativa possa saltare. Poi racconta l’idea di Oaktree sull’Inter.

PIMCO E OAKTREE − In merito a quanto detto da Bloomberg su un eventuale disguido tra Zhang e Pimco, l’avvocato Roberto Afeltra su Radio Radio Mattino Sport e News spiega: «Dalle notizie che ho io, ritengo che l’accordo con Pimco sia stato già raggiunto, mancano solo i dettagli. Oaktree sta cercando di ottenere il massimo. Ha diverse ipotesi nelle quali traghettare il brand dell’Inter nell’attesa di migliorarne il brand per poi rivenderlo. Ma siamo solamente alle parti finali con Pimco, sia sulla parte economica, che sulle tempistiche. Lunedì la società deve comunicare l’indicazione della cifra. Data del 20 maggio? Secondo molti, è una prospettiva negativa per l’Inter, ma è l’opposto. Oaktree ha detto no al nuovo prestito, perché sa che l’Inter vale molto di più rispetto a quanto chiede Zhang. Oaktree ha in mente un’Inter ancora più forte per poi venderla sul mercato ad un prezzo ancora più maggiore».

Zhang e Pimco: ci siamo. E Oaktree punta forte sull’Inter

NESSUN PERICOLO − Dunque, nessun pericolo, a detta dell’avvocato, sulla trattativa tra Suning e Pimco. E occhio anche alla prospettiva del fondo americano Oaktree sull’Inter. D’altronde, i risultati e la crescita del club sono sotto gli occhi di tutti. Il futuro del club rimane in ottime mani e anzi l’obiettivo rimane quello di aumentarne ancora la competitività sia al livello tecnico che dal punto di vista economico.