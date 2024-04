Zanotti: «Tornare all’Inter? Ecco cosa so! Esordio come un film»

Zanotti è in prestito dall’Inter al San Gallo ed è protagonista di una buona stagione nel campionato svizzero. Il terzino destro, in una lunga intervista per il sito di Gianluca Di Marzio, non nasconde la sua voglia di tornare in nerazzurro: ecco un estratto.

IL PASSATO – Mattia Zanotti è in prestito al San Gallo, ma non dimentica la squadra che ne detiene il cartellino: «La mia famiglia ha sempre tifato Inter e mi hanno passato questa passione. La prima volta che sono entrato al centro sportivo avevo 14 anni, mio papà era quasi più emozionato di me. In primavera ho avuto Cristian Chivu come allenatore. Mi ha insegnato tanto. Faceva il mio ruolo, gli ho sempre chiesto tanti consigli: è un bravo allenatore, trasmette tanta grinta. Javier Zanetti è il mio idolo, viverlo ogni giorno come vice presidente fa un effetto incredibile. In prima squadra mi prendevano in giro per la somiglianza del cognome. E quindi hanno iniziato a chiamarmi ‘Trattore’».

Zanotti ricorda l’esordio da professionista con l’Inter

PRIMA SQUADRA – Il 12 dicembre 2021 Simone Inzaghi faceva debuttare Zanotti da professionista, subentrando in Inter-Cagliari. Il terzino ricorda quei momenti: «La sera prima mi aveva avvertito il team manager della Primavera. È successo tutto di fretta, è stato incredibile: sembrava tutto magico, quasi un film. Cercavo di rubare qualcosa da tutti, ma in particolare da chi giocava nel mio ruolo. Guardavo Federico Dimarco, Matteo Darmian, Denzel Dumfries, Raoul Bellanova. Mi aveva mandato a scaldare e il preparatore mi diceva: “Guarda che entri eh”. L’ho scoperto al momento, era una delle prime convocazioni in prima squadra e non ci speravo proprio. Tornare all’Inter dopo il prestito al San Gallo? Non vivo di sogni. Non so cosa ci sarà, so solo che dovrò lavorare ogni giorno per arrivare dove voglio».

Fonte: gianlucadimarzio.com – Davide Masi