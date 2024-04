Calabria profeta: «Scudetto Inter al derby? Non accadrà!» Poi un pugno

Calabria è uno dei protagonisti in negativo del derby Milan-Inter. Il capitano rossonero ha chiuso la stracittadina tutt’altro che in gloria, espulso al 97′ per un pugno a gioco fermo a Frattesi. E ora tornano alla mente le sue dichiarazioni sullo scudetto.

NOSTRADAMUS – «Inorridire al pensiero dello scudetto dell’Inter nel derby? Sì abbastanza. Ma è ancora presto, quindi ce ne sono di partite prima. Noi vogliamo vincerle tutte: questo non accadrà». Parole di Davide Calabria, in un’intervista rilasciata a Radio TV Serie A e andata in onda lo scorso 28 marzo. Quando ancora non era così scontato che l’aritmetica sarebbe potuta arrivare proprio contro il Milan. Dichiarazioni che – come spesso succede quando i milanisti parlano prima dei derby – sono tornate indietro come un boomerang. E ora proprio Calabria è il simbolo della disfatta del Milan contro l’Inter della seconda stella.

Calabria parla prima di Milan-Inter, poi vede rosso

CHIACCHIERONE – Nello stralcio dell’intervista del mese scorso, Calabria era sicuro che il derby non avrebbe dato lo scudetto all’Inter. Poi, ieri, la realtà dei fatti ha detto tutt’altro. Ma ha anche detto come proprio lui, capitano del Milan, sia uscito in maniera indegna dalla stracittadina. Espulso al 97′ dall’arbitro Andrea Colombo per un vigliacco pugno a gioco fermo a Davide Frattesi prima di un calcio d’angolo peraltro a favore. Quella che poteva essere l’ultima occasione per i rossoneri di pareggiare ed evitare lo scudetto dell’Inter si è trasformata nell’ennesima macchia della serata milanista, come aveva dimostrato poco prima Theo Hernandez. Adesso toccherà al Giudice Sportivo definire l’entità della squalifica, ma quello che è certo è che salterà la Juventus sabato (così come Theo Hernandez e Fikayo Tomori). Un Milan che ha perso la testa vedendo l’Inter prendersi la seconda stella: chissà se la prossima volta Calabria eviterà di parlare prima.