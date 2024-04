Milan-Inter 1-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Milan-Inter definisce lo scudetto: è un traguardo memorabile. La vittoria per 1-2 di ieri sera completa il percorso in stagione, ma riscrive anche molti record statistici.

DUE – I gol segnati in altrettanti derby da Marcus Thuram. L’ultimo che aveva realizzato una rete sia all’andata sia al ritorno, contando le sole partite di Serie A, era stato Romelu Lukaku nella stagione 2020-2021. Ma il belga aveva ottenuto una vittoria solo nel match di ritorno (0-3).

SEI – Le vittorie consecutive dell’Inter nei derby col Milan. È un record assoluto eguagliato: c’erano riusciti i rossoneri due volte, fra il 5 febbraio 1911 e il 9 febbraio 1913 così come fra il 30 maggio 1946 e l’11 aprile 1948. Ma questo è quello con lo scarto maggiore di gol: 14-2, contro 16-5 e 14-6 degli altri due.

DIECI – I derby persi da Stefano Pioli come allenatore in diciassette derby, quindici da allenatore del Milan e due dell’Inter. È il tecnico che ne ha persi di più in assoluto, con uno score rimanente di tre vittorie e quattro pareggi (fra cui i due sulla panchina nerazzurra).

TRENTACINQUE – Le partite dopo cui l’Inter ha avuto un giocatore espulso in Serie A. L’ultima volta senza finire in dieci risaliva alla penultima giornata dello scorso campionato, con Roberto Gagliardini ammonito due volte nel primo tempo della sconfitta per 3-1 contro il Napoli. Quello di Denzel Dumfries è, inoltre, il primo cartellino rosso per la squadra di Simone Inzaghi in quarantaquattro gare stagionali.

DUECENTOTRENTANOVE – I derby fra Inter e Milan nella storia, contando solo le gare ufficiali. Questa è la prima volta che arriva l’aritmetica dello scudetto al termine della partita, per giunta superando la rivale cittadina che era l’unica alternativa per il titolo. Il bilancio complessivo parla di novantuno vittorie dell’Inter, settantanove del Milan e sessantanove pareggi.