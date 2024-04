Ausilio stuzzica Allegri: «Giochini con le griglie, Inter mai nascosta!»

L’Inter ha conquistato ufficialmente lo scudetto della seconda stella, il ventesimo della sua storia e lo ha fatto in modo non banale, ovvero contro il Milan. Piero Ausilio a Pressing sottolinea come l’obiettivo iniziale sia sempre stato quello, con tanto di frecciatina rivolta alla Juventus e ad Allegri

MAI NASCONDERSI – L’Inter di Simone Inzaghi è Campione d’Italia per la ventesima volta nella sua storia. Piero Ausilio ne approfitta per stuzzicare la Juventus e Massimiliano Allegri: «Pensare a un solo ingrediente è difficile, abbiamo trovato grande disponibilità dall’inizio. Questi ragazzi si sono impegnati da subito per vincere il campionato e conquistare la seconda stella prima del Milan. Non ci siamo mai nascosti a differenza di altri che giocavano su griglie e piazzamenti, noi ci sentivamo forti ma umili allo stesso tempo. Sono arrivati tanti calciatori nuovi pieni di talento che si sono inseriti bene anche grazie ai calciatori più anziani. Poi c’è il grande lavoro del vero chef che è Inzaghi».

GODIMENTO – Ausilio si gode il momento, soprattutto in virtù della sua lunga esperienza: «Sono tanti anni che lavoro qui all’Inter, è il momento più bello perché è l’ultimo e ha un sapore particolare perché è la seconda stella dell’Inter che arriva dopo anni difficili, io li ho vissuti tutti. Ho lavorato con tre proprietà e oggi me la godo. È bello ed è giusto festeggiare con tutta questa gente perché abbiamo creato una bella famiglia».