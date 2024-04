De Vrij: «Festa scudetto, superata ogni aspettativa! Ecco cosa ha detto Inzaghi»

De Vrij non ha ancora finito di festeggiare: è con tutta la squadra nella Terrazza Duomo per gioire coi tifosi il ventesimo scudetto. Per lui c’è anche un’intervista nella lunghissima diretta fiume di Inter TV.

IL NUOVO TRIONFO – Stefan de Vrij non smette di esultare per il suo secondo scudetto con l’Inter, dopo il 2020-2021: «Tantissima emozione, non riesco a togliere il sorriso dal viso. Sono senza parole, ha superato tutte le aspettative. Cosa rappresenta questo scudetto? Penso tantissimo. Intanto è uno scudetto importantissimo, è la seconda stella che tutti noi e i tifosi abbiamo voluto tanto e aspettato. Siamo felicissimi: il primo scudetto non avevamo potuto festeggiarlo in questo modo, sono contentissimo di poterlo fare».

De Vrij al secondo scudetto con l’Inter: le sensazioni

AL TOP – De Vrij su cosa lascia lo scudetto dell’Inter: «Non lo so, penso che deve ancora arrivare. Però, quando vedi tutto questo, siamo stati sette ore sul pullman con gente ovunque: la passione dei tifosi è un’emozione incredibile. Piano piano penso che ora ce ne rendiamo conto: solo vedere tutta questa gente e la loro passione per noi è tutto. Sono stati l’uomo in più, ci hanno dato una grandissima mano. Un momento in cui abbiamo capito di poter vincere lo scudetto? Penso che l’abbiamo creduto dall’inizio. Lo volevamo tanto, sapevamo ed eravamo consapevoli della nostra forza. L’abbiamo dimostrato in questa stagione: ce lo siamo meritato. Cosa ci ha detto Simone Inzaghi? Il mister è stato bravissimo, è cresciuto tantissimo ed è anche una buonissima persona. C’è una grandissima intesa fra giocatori e staff, anche questo è uno dei segreti per questo successo».