LIVE – Festa scudetto Inter, segui in diretta il percorso dei pullman!

La festa scudetto dell’Inter è in corso: grande parata per le vie di Milano per festeggiare il ventesimo titolo, conquistato lunedì scorso nel derby. Segui LIVE su Inter-News.it tutti gli aggiornamenti in diretta, sugli spostamenti da San Siro al Duomo.

FESTA SCUDETTO INTER IN CORSO – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE

16:28 Dopo quasi mezz’ora dalla partenza, i due pullman hanno percorso pochi metri fuori San Siro! La folla è incredibile. Intanto Dimarco ha già preso in mano il megafono e incita i tifosi!

16:00 I due pullman dell’Inter sono partiti da San Siro! Tutta la squadra è al completo, così come lo staff e mister Simone Inzaghi. La dirigenza, invece, andrà direttamente in Piazza Duomo. I tifosi sono presenti in gran numero

15.50 Ancora qualche minuto di attesa per il via ufficiale della festa scudetto dell’Inter: sono in migliaia i tifosi fuori dal Meazza, comincia a riempirsi anche piazza Duomo.

15.45 Inter-Torino è finita da poco più di un’ora e adesso è il grande momento della festa scudetto. Tra pochi minuti i due pullman scoperti lasceranno il Meazza e, partendo dal quartiere di San Siro, si muoveranno (lentamente) direzione Duomo. La partenza è prevista per le 16, con un percorso di circa otto chilometri che toccherà come passaggi (fra gli altri) anche la sede del club in viale della Liberazione. L’arrivo, ma l’orario è ovviamente variabile visto che ci saranno migliaia di tifosi, dovrebbe essere fra le 20 e le 21: dalla Terrazza Duomo attesi momenti speciali con i giocatori.

