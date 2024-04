Festa scudetto Inter, pullman a rilento! Percorsi pochi metri dopo San Siro

L’Inter dopo aver battuto il Torino in casa 2-0 a San Siro, ha festeggiato la conquista del ventesimo scudetto insieme ai propri tifosi. Alle 16 la partenza dei due pullman dallo stadio dove si è giocata la partita, ma da quel momento in quasi due ore sono stati percorsi pochi metri.

GRANDE FESTA – Dopo quasi due ore dalla partenza dell’Inter da San Siro dopo la straordinaria vittoria contro il Torino, i due pullman che accompagnano la squadra al completo con tutto lo staff ha percorso appena 200 metri dopo lo stadio. L’arrivo in Piazza Duomo era inizialmente previsto per le 21, ma di questo passo si andrà inevitabilmente a oltranza. Presenti un numero clamoroso di tifosi per le strade di Milano, due ali nerazzurre che di fatto accompagnano i festeggiamenti. Segui tutto l’evento LIVE aggiornato da parte della nostra redazione.

Il percorso completo dell’Inter fino Piazza Duomo: arrivo posticipato!

TRAGITTO – L’Inter non ha ancora raggiunto la seconda tappa, ma questo è il tragitto che dovranno percorrere i due pullman con la squadra: piazzale dello Sport, viale Caprilli, piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, piazza Firenze. Poi ancora corso Sempione, via D’Eril, viale Byron, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, piazzale Biancamano, Bastioni di porta Volta, viale Crispi, piazza Venticinque Aprile, Bastioni di porta Nuova, via Gioia. Percorso finale in viale della Liberazione dove c’è la sede. Proseguendo per via Ferdinando di Savoia, piazza della Repubblica, via Turati, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni e infine l’arrivo in piazza del Duomo.