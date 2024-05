Super Lig made in Inter: il clamoroso dato che riguarda i marcatori!

Istanbul non rappresenta un bel ricordo per l’Inter ma nella città più famosa della Turchia sta andando in scena un doppio derby a forti tinte nerazzurre. La settimana più importante della Super Lig turca è appena iniziata e gli ex Inter sanno già cosa fare per imporsi da protagonisti

ISTANBUL – A due giornate dalla fine, la Super Lig continua a regalare emozioni tanto quanto la Serie A e probabilmente anche di più. E ha forti tinte nerazzurre. Quelle dell’Inter che fu. A differenza dell’Italia, in Turchia non si conosce ancora la squadra campione. E tutto ciò nonostante il Galatasaray abbia 99 punti e venga da una serie di 18 vittorie consecutive! Tutto per “colpa” del Fenerbahce, che segue a ruota e sogna la beffa. Nel weekend, infatti, si giocherà lo scontro diretto nella stracittadina di Istanbul. Il Derby Intercontinentale di Istanbul tra il Galatasaray (Europa) e il Fenerbahce (Asia). Ai giallorossi basta un pareggio per laurearsi Campioni di Turchia con una giornata di anticipo. Ai gialloblù serve la vittoria per portare avanti il sogno fino all’ultima giornata. Ma cosa c’entra oggi l’Inter con la Turchia? Scopriamolo subito!

Classifica marcatori Super Lig: gli ex Inter dominano in Turchia

MARCATORI – La facilità con la quale i calciatori trovano la via del gol in Turchia è abbastanza nota. Soprattutto quelli che possono essere considerati “un lusso” nel campionato turco. Ma non solo loro. Al momento il capocannoniere della Super Lig turca è l’attaccante argentino Mauro Icardi (Galatasaray) a quota 23 reti. L’ex capitano dell’Inter è in buona compagnia sul podio. E così come in classifica, è seguito dal collega bosniaco Edin Dzeko (Fenerbahce) con 20 gol. Non finisce qui, perché al terzo posto si piazza Rey Manaj (Sivasspor) a 18. Può bastare così? Nemmeno per scherzo, visto che appena fuori dal podio c’è Mame Thiam (Pendikspor da gennaio, prima al Kayserispor) con 17! Quattro ex Inter nei primi quattro posti! Non se la passa bene, invece, Mario Balotelli (Adana Demirspor), espulso nell’ultima giornata e fermo a quota 7 reti. Infine, l’infortunio frena le ambizioni di Rigoberto Rivas (Hatayspor) dopo 5 gol stagionali.