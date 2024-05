Thuram un ciclone, per l’Inter insidie europee! E una vetrina − CdS

Thuram, grande protagonista di questa stagione trionfante dell’Inter, non può non avere corteggiamenti e avances in giro per l’Europa. E occhio alla vetrina degli Europei.

NUMERI − L’Inter si gode il suo Marcus ‘Tikus’ Thuram, uomo da quindici reti stagionali, tredici in campionato. Il suo impatto in Italia è stato devastante, un vero e proprio ciclone. Col gol bellissimo messo a referto venerdì sera, il francese è salito a quota 13 gol in campionato, ovvero gli stessi segnati lo scorso anno, per la prima volta da prima punta pura, con la maglia del Borussia Monchengladbach. Il suo record personale è di 16 gol complessivi, Tikus è arrivato a 15 e ancora ha due partite, contro Lazio e Verona, per raggiungere se non superare quel bottino. Thuram, alla sua seconda stagione da attaccante centrale dopo gli inizi da esterno, si sta rivelando come uno degli attaccanti più forti in circolazione. Ergo: il suo valore ora è riconosciuto dalle grandi big europee.

Thuram tra clausola e nessuna voglia di lasciare l’Inter

CLAUSOLA − Thuram ha una clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Sono diverse le big europee che potrebbero dare l’assalto al giocatore: dal PSG, che presto sarà orfano di Kylian Mbappé, alla Premier League. Ad oggi, però, Thuram non ha mostrato nessuna voglia di irrequietezza in casa Inter. Anzi, il suo rapporto con società e compagni è inattaccabile. Tutti lo apprezzano sia per le doti umane che per quelle professionali. Soprattutto Lautaro Martinez, che ha trovato l’ennesimo partner ideale della carriera. Stavolta la speranza sua e dell’Inter è che non duri solamente un anno.

VETRINA − Da questo punto di vista la vetrina dell’Europeo potrebbe essere un rischio. A giugno, infatti, partirà Euro 2024 in Germania e, a meno di clamorose sorprese, Thuram sarà convocato dalla Francia di Didier Deschamps. Un altro importante e prestigioso palcoscenico per mettersi in mostra e per consolidare le sue qualità da punta centrale.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno